Lenta agonia o evoluzione? The Walking Dead non è morto ma la serie è finita

Roma, 5 novembre 2025 – La serie The Walking Dead si è conclusa nel 2022, dopo un percorso televisivo che ha cambiato la storia della serialità moderna. Negli ultimi anni gli ascolti erano calati e molti fan parlavano di una fase di stanca, ma il marchio non si è esaurito: AMC ha scelto di trasformarlo in un universo narrativo fatto di spin-off e mini-serie. Una decisione che ha diviso il pubblico: c’è chi parla di “lenta agonia” e chi vede un’evoluzione inevitabile per un franchise di queste dimensioni. Fine della serie madre, fine del mito?. Quando The Walking Dead debuttò nel 2010, diventò subito un fenomeno globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

