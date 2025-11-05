Lenta agonia o evoluzione? The Walking Dead non è morto ma la serie è finita
Roma, 5 novembre 2025 – La serie The Walking Dead si è conclusa nel 2022, dopo un percorso televisivo che ha cambiato la storia della serialità moderna. Negli ultimi anni gli ascolti erano calati e molti fan parlavano di una fase di stanca, ma il marchio non si è esaurito: AMC ha scelto di trasformarlo in un universo narrativo fatto di spin-off e mini-serie. Una decisione che ha diviso il pubblico: c’è chi parla di “lenta agonia” e chi vede un’evoluzione inevitabile per un franchise di queste dimensioni. Fine della serie madre, fine del mito?. Quando The Walking Dead debuttò nel 2010, diventò subito un fenomeno globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Sempre peggio per la sanità pubblica. Nemmeno un mese fa denunciavamo l'ennesimo allarme della fondazione Gimbe, che ci diceva che in 3 anni il servizio sanitario nazionale aveva perso 13 miliardi di euro. Una “lenta agonia” che apre inevitabilmente la - facebook.com Vai su Facebook
La lenta agonia del Servizio Sanitario Nazionale spiana la strada al privato: nel 2024 € 41,3 miliardi a carico delle famiglie e una persona su 10 rinuncia alle cure. #SalviamoSSN #RapportoGIMBE: il "Punto" a @OttoemezzoTW - X Vai su X
Lenta agonia o evoluzione? The Walking Dead non è morto, ma la serie è finita - Dopo undici stagioni e oltre dieci anni di trasmissione, il capitolo principale si è chiuso. Si legge su quotidiano.net