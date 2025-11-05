Legge di Bilancio 2026 Italia pronta a spendere €35mld per la Difesa €1,1mld in più rispetto a 2025 | pesano diktat guerrafondai Nato e Ue

L'Italia destina cifre senza precedenti alla Difesa: 35 miliardi nel 2026, spinta da impegni Nato e strategie europee. Crescono armamenti, cala il welfare Ora che la legge di Bilancio per il 2026 è stata approvata, molti osservatori hanno notato il forte aumento di spesa che l'Italia ha dedic.

