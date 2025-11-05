Legati e picchiati l’orrore in casa Marito e moglie aggrediti così mentre cenano follia

– La routine serale, per molte famiglie italiane, rappresenta un momento di sicurezza e intimità domestica. Tuttavia, la serenità può essere infranta all’improvviso, come accaduto recentemente a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Una coppia è stata brutalmente aggredita nella propria abitazione, trasformando una normale cena in un evento drammatico che ha scosso la comunità locale. . I fatti si sono svolti nella serata di sabato 1° novembre. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Legati e picchiati, l’orrore in casa”. Marito e moglie aggrediti così mentre cenano, follia

Argomenti simili trattati di recente

“Ospiti picchiati e legati”: dodici operatori di una cooperativa rinviati a giudizio - X Vai su X

#PoliziaLocale e Polizia penitenziaria hanno illustrato i rischi legati all’uso e allo spaccio di #stupefacenti, offrendo anche una dimostrazione pratica con i cani antidroga #Abbiategrasso #studenti #droghe #scuole - facebook.com Vai su Facebook

Rapina a Montevarchi: coniugi sequestrati e picchiati in casa, caccia ai malviventi - Montevarchi sotto choc: rapina in abitazione, coppia aggredita e legata dai malviventi che hanno rubato gioielli e contanti. Segnala notizie.it

Due ladri entrano in casa mentre marito e moglie cenano: staccano la luce, li legano e li picchiano - I coniugi sono stati sorpresi mentre erano seduti a tavola, malmenati e immobilizzati, mentre i rapinatori facevano razzia di gio ... Come scrive today.it