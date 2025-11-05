L' Edilizia Acrobatica vola | nei primi nove mesi dell' anno 119 milioni di euro ricavi

I ricavi totali di EdiliziAcrobatica nei primi nove mesi del 2025 raggiungono i 119 milioni con una crescita del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente trainata dai lavori edili in Francia, Spagna e Medio Oriente rispettivamente al +27,5%, +26,7% e +41,7%. Acrobatica France passa dai 4 milioni registrati al 30 settembre 2024 agli attuali 5,1 milioni, Acrobatica Iberica passa da 1,5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

