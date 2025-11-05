Lecce vs Verona undicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’undicesima giornata del caLmpionato italiano di Serie A 20252026. Momento delicato per entrambe le squadre a caccia si punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Lecce vs Verona si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo le prime dieci giornate i salentini si trovano con un margine di tre punti sulla zona retrocessione e sanno che un successo potrebbe rappresentare una piccola svolta, permettendo loro di fare un piccolo passo verso la salvezza. Situazione più complicata per gli scaligeri, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
