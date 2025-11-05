le vittime siamo noi arabi quelli che chiamate terroristi mentre ci cacciate da casa nostra

Perché dobbiamo pagare noi? Dalla Siria al Sudan; dalla Palestina allo Yemen: le vittime siamo noi. Siamo noi arabi, quelli che dite che sono i terroristi. Quelli per cui chiudete le porte di casa; per cui si fanno le campagne per vietare una misera moschea. Siamo noi, arabi, musulmani meglio, che dite che invadiamo i vostri paesi. Ma non è il nostro sangue a scorrere a Gaza o in Darfur. Non è quel colore rosso a scorrere nelle strade di Sana’a e che annaffia i fiori che tentano di crescere sotto le macerie delle città bombardate con le armi prodotte dalla vostra ricchezza, costruita su un cumulo di ossa? Siamo noi, arabi – musulmani o anche cristiani, non fate più differenza – il problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

