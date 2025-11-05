Le vittime dell’Himalaya | il biologo il fotografo e il maestro di sci Poliglotti e giramondo

Gli alpinisti italiani morti in due spedizioni separate. Una salma ritrovata al campo base; tre vittime accertate sul Panbari. Si cerca l’ultima. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Le vittime dell’Himalaya: il biologo, il fotografo e il maestro di sci. “Poliglotti e giramondo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

ALTOATESINO MUORE IN NEPAL SOTTO UNA VALANGA Secondo l' Himalaya Times ci sarebbe anche Markus Kirchler, un altoatesino 29enne di San Genesio, che viveva a Monaco, fra le vittime della valanga che ha travolto il campo base sul Yalung Ri 69 - facebook.com Vai su Facebook

L’alpinista, lo studente, il biologo, l’arboricoltore e il fotografo: chi erano gli italiani morti in Nepal - Sono in tutto 5 gli alpinisti italiani deceduti in Nepal in due diversi incidenti avvenuti sulla vetta Panbari e al campo base del piccolo Yalung Ri ... Riporta fanpage.it