Le vittime dell’Himalaya | il biologo il fotografo e il maestro di sci Poliglotti e giramondo
Gli alpinisti italiani morti in due spedizioni separate. Una salma ritrovata al campo base; tre vittime accertate sul Panbari. Si cerca l’ultima. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ALTOATESINO MUORE IN NEPAL SOTTO UNA VALANGA Secondo l' Himalaya Times ci sarebbe anche Markus Kirchler, un altoatesino 29enne di San Genesio, che viveva a Monaco, fra le vittime della valanga che ha travolto il campo base sul Yalung Ri 69 - facebook.com Vai su Facebook
L’alpinista, lo studente, il biologo, l’arboricoltore e il fotografo: chi erano gli italiani morti in Nepal - Sono in tutto 5 gli alpinisti italiani deceduti in Nepal in due diversi incidenti avvenuti sulla vetta Panbari e al campo base del piccolo Yalung Ri ... Riporta fanpage.it