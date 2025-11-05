Le vecchie glorie usano Instagram meglio di te
«Sono Werner Herzog. Questo sarà il mio Instagram». La didascalia del primo post pubblicato da Herzog, lo scorso agosto, è perfettamente nello stile dell'ottantatreenne regista tedesco. Un titano del cinema moderno, dalla voce roca, risoluto e determinato. Durante le riprese di Fitzcarraldo ha convinto la troupe a trascinare un piroscafo a vapore da trecentoventi tonnellate su una collina nella foresta pluviale peruviana. Quando una sua amica stava morendo, a Parigi, ha camminato tre settimane in pieno inverno, per quasi mille chilometri, da Monaco di Baviera. Quando arrivò da lei, l'amica era guarita. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
