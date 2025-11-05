Le Torri non sono monumenti intrusi vanno monitorate
Il tragico crollo della Torre dei Conti a Roma è altamente emblematico: trascina con sé vite umane (in questo senso, parla del nostro presente e di un capitalismo che non . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DA SABATO NUOVI ORARI PER LE VISITE GUIDATE Le visite guidate al complesso della Rocca Malatestiana, ai camminamenti interni, agli spalti e al Museo di Storia dell' Agricoltura e delle Armature ospitati nelle Torri sono disponibili nei seguenti orari: OR - facebook.com Vai su Facebook
La Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Erano in corso dei lavori di ristrutturazione della torre. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale e sono in corso le verifiche per capire se ci siano persone coinvolte dal - X Vai su X
Padova. Grida «Allah Akbar» vicino al monumento per le Torri Gemelle poi si getta nel fiume e minaccia i poliziotti - Si trovava vicino al monumento dedicato alle Torri gemelle e ha minacciato con un coltello due passanti ... Lo riporta ilgazzettino.it
Torri, castelli e musei: monumenti aperti per Pasqua - Situazione paradossalmente differente a Lecce, considerata, per la maestosità del barocco e per la quantità di monumenti e beni architettonici, l’unica vera città d’arte pugliese. quotidianodipuglia.it scrive