"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 5 novembre 2025 Ariete Anche se siamo in novembre, è possibile fare sport all'aria aperta, soprattutto in una bella giornata. Il nuovo Marte vi incoraggia a muovervi, lasciate lo scooter o l'auto in garage e andate a piedi. Oggi Luna piena nel settore pratico v'illumina a proposito di un affare che si presenta all'improvviso e sembra lucroso, ragionateci prima di accettare, i pro e i contro si equivalgono. Per l'amore, inizia il conto alla rovescia, Venere fra pochissimo lascerà l'opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 5 novembre