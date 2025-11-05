La difesa bianconera con 3 marcature subite (un’autorete con il Tau Altopascio, un gol sugli sviluppi di un angolo in casa dello Scandicci e un errore individuale di Michielan a Ghivizzano) continua a essere la migliore del raggruppamento. Domenica allo stadio Blasone Somma e compagni si troveranno davanti il secondo miglior attacco: il Foligno ha realizzato in totale 17 reti (meglio ha fatto soltanto il Grosseto con 19 centri), con Simone Tomassini, a quota 6, il miglior marcatore della squadra di Manni. Gli stessi di Gioè, attaccante del Prato che domenica scorsa, nel derby del Franchi, non è sceso in campo per un dolore alla schiena che si è riacutizzato durante il riscaldamento e l ha costretto a dare forfait. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le statistiche. La difesa del Siena resta la migliore nel campionato