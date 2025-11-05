Le Relazioni Difettose – Soffro da cani per una storia finita male
C iao Ester, sono S., ho 30 anni e soffro da cani per una storia finita male. Soffro perché è finita d’improvviso, litigando mentre facevamo l’amore senza sapere se eravamo più pieni di dolore o di rancore. Più onestamente, soffro perché è finita e basta! Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Che poi, mi chiedo – come se non avessi già le risposte che cerco – perché fa così male se sono stati 3 anni di porte girevoli, di vette da K2 piene zeppe di zabriskie point, quando finirà questo viaggio all’inferno? Ci sono stato io, poi un altro, poi io, poi un altro, poi io, poi un altro e ancora un altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
