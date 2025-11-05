Pisa 5 novembre 2025- I più suonati a radio Incontro selezionati da Luca Demar. 1. Robbie Williams – “Pretty Face” “Pretty face” è il titolo del nuovo singolo di Robbie Williams contenuto nel suo nuovo e atteso album, “BRITPOP”, in uscita il 6 febbraio 2026. Curiosità: la copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie ovvero la sua tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop. Pronti per un giro sulla London Eye in compagnia del Re del Britpop in assoluto. 2. Arisa – “Nuvole” Una dolce ballata di Arisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa