Le piazze della democrazia | a Catania e Paternò due giornate su lavoro inclusione e partecipazione sociale

Domani e venerdì 7 novembre, Catania e Paternò ospiteranno “Le piazze della democrazia”, un’iniziativa proposta dal Consorzio Umana Solidarietà con l’assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, il comune di Catania e il comune di Paternò, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La sinistra a caccia di voti ha inseguito per mesi le piazze rosse dell’odio. Da loro non accettiamo lezioni di democrazia. #fratelliditalia #giorgiameloni #fdi #meloni #governomeloni #destra #centrodestra #conservatori #fdieuropa #carlofidanza #fidanza - facebook.com Vai su Facebook

Catania, 6 e 7 novembre: Le piazze della democrazia - Domani e venerdì 7 novembre, Catania e Paternò ospiteranno “Le piazze della democrazia”, un’iniziativa proposta dal Consorzio Umana Solidarietà con l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Social ... Riporta blogsicilia.it