Le piazze della democrazia | a Catania e Paternò due giornate su lavoro inclusione e partecipazione sociale

Cataniatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani e venerdì 7 novembre, Catania e Paternò ospiteranno “Le piazze della democrazia”, un’iniziativa proposta dal Consorzio Umana Solidarietà con l’assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, il comune di Catania e il comune di Paternò, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Catania, 6 e 7 novembre: Le piazze della democrazia - Domani e venerdì 7 novembre, Catania e Paternò ospiteranno “Le piazze della democrazia”, un’iniziativa proposta dal Consorzio Umana Solidarietà con l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Social ... Riporta blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Piazze Democrazia Catania Patern242