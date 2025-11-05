Siamo quello che diciamo. Le parole che scegliamo di dire – o non dire – denotano la nostra visione del mondo. Lo spiega bene Cathy La Torre, avvocata, attivista, già consigliera comunale a Bologna, nel libro ‘Non si può più dire niente’ (Roi Edizioni). Smontando il paradosso di un’epoca in cui non siamo censurati, ma ci viene chiesto conto di ciò che diciamo. Oggi alle 18 presenta il volume nella biblioteca Salaborsa di Bologna assieme a Jacques Charmelot, inviato dell’Agence France Press e autore di ‘La guerra è merda’ (Solferino, con prefazione di Lilli Gruber, giornalista e moglie di Charmelot). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le parole che cambiano il mondo: "In pace o in guerra, sono la chiave"