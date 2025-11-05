Le parole che cambiano il mondo | In pace o in guerra sono la chiave
Siamo quello che diciamo. Le parole che scegliamo di dire – o non dire – denotano la nostra visione del mondo. Lo spiega bene Cathy La Torre, avvocata, attivista, già consigliera comunale a Bologna, nel libro ‘Non si può più dire niente’ (Roi Edizioni). Smontando il paradosso di un’epoca in cui non siamo censurati, ma ci viene chiesto conto di ciò che diciamo. Oggi alle 18 presenta il volume nella biblioteca Salaborsa di Bologna assieme a Jacques Charmelot, inviato dell’Agence France Press e autore di ‘La guerra è merda’ (Solferino, con prefazione di Lilli Gruber, giornalista e moglie di Charmelot). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
QUESTO NATALE, SCEGLI LA MAGIA DELLE PAROLE CHE CAMBIANO IL MONDO Regalare un libro di Edizioni We non è solo un gesto d’amore per la cultura: con le opere di Edizioni We, regali emozioni ma anche visioni, sogni e un messaggio pr - facebook.com Vai su Facebook
Le parole che cambiano il mondo: "In pace o in guerra, sono la chiave" - Charmelot: "Vorrei aggiungere che la battaglia per il cosiddetto ‘femminismo’ è una battaglia per l’umanesimo. Segnala ilrestodelcarlino.it
Le parole che cambiano il mondo: Maria De Giovanni premiata a Copertino - Il Premio Donna Protagonista 2025 celebra il valore della comunicazione etica e l’impegno civile di una donna simbolo di resilienza e speranza ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Papa Leone XIV: “Il mondo ha sete di pace”. La preghiera può cambiare la storia - Il discorso del pontefice ai partecipanti all’Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio ... Si legge su acistampa.com