Le origini di Zohran Mamdani | i genitori del sindaco di New York sono una celebre regista e un professore

Zohran Mamdani, appena eletto sindaco di New York, nato a Kampala, in Uganda e naturalizzato americano, ha origini indiane da parte di entrambi genitori. Il padre, Mahmood Mamdani, è un accademico ugandese di discendenza indiana gujarati; la madre, Mira Nair, è una celebre regista indiana di famiglia punjabi. Zohran è cresciuto tra Africa e Stati Uniti ed è diventato cittadino americano nel 2018. La famiglia ha vissuto per alcuni anni a Città del Capo, in Sudafrica, dove il padre dirigeva il Centro di Studi Africani dell'Università locale, per poi trasferirsi a New York nel 1999, quando Zohran aveva sette anni, due anni prima degli attentati dell'11 settembre.

