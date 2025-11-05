Le opere di Zarattini colorate dai bambini

Il prossimo 12 novembre, con un’iniziativa che si svolgerà al mattino a Palazzo Bellini, promossa assieme al Comune dagli amici Antonio Di Munno, Maurizio Paiola e Aldo Mezzogori, nel giorno in cui avrebbe compiuto 67 anni, si ricorderà l’indimenticato sindaco lagunare Giglio Zarattini. L’appuntamento, simile ma più corposo, sarà replicato nelle serate del 14 e 15 novembre sempre a Palazzo Bellini con momenti di danza e di ricordi. "Una ’fatina’ – spiega Di Munno – di cui non svelerò il nome e chi vorrà scoprilo la vedrà le serate del 14 e 15 novembre, rimettendo in ordine le cose di Giglio ha fatto una scoperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le opere di Zarattini colorate dai bambini"

