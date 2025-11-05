Le Ong sfidano Piantedosi | Sospese le comunicazioni con la Libia durante le operazioni di soccorso in mare
Un annuncio che sta già facendo molto discutere. Tredici organizzazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale hanno annunciato la nascita della "Justice Fleet", una nuova alleanza per la difesa dei diritti umani in mare. L’iniziativa, sostenuta dal centro europeo per i diritti. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
#Fiano, #Renzi e #Calenda: a sinistra dicono basta. " #Hannoun offende la democrazia" Piantedosi plaude al #Daspo per Hannoun: "Personaggi così sfidano la nostra democrazia" La beffa di Hannoun, daspo a #Milano e lui riparte da Sesto San Giovanni. Pr - X Vai su X
La decisione firmata dal ministro Piantedosi di impedire ai tifosi del Pisa di seguire la propria squadra in trasferta per tre mesi è una scelta ingiusta e sproporzionata. Non si difende la sicurezza colpendo una tifoseria che, da sempre, si è fatta riconoscere per c - facebook.com Vai su Facebook
Piantedosi, ministro della guerra ai migranti: ma i sequestri-vendetta del Viminale contro le navi delle Ong sono un flop - vendetta, deciso dal ministero e cancellato dalla magistratura. Scrive msn.com
Alla Consulta il decreto Piantedosi anti Ong. Attesa per la decisione - L’udienza pubblica si è celebrata ieri, con un vivace confronto fra l’avvocatura dello Stato e gli avvocati dell’Ong Sos Mediterranee. avvenire.it scrive
Il Tribunale di Trapani sospende il fermo della nave Mediterranea e smentisce il decreto Piantedosi - Il 23 agosto scorso, la nave Mediterranea Saving Humans aveva soccorso in mare dieci persone al largo della Libia, tra cui tre minori non accompagnati. Scrive fanpage.it