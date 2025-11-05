Le nuove frontiere della truffa | la tecnica della telefonata muta per clonare la voce i rischi

Ferrara, 5 novembre 2025 – Una nuova ondata di truffe telefoniche sta allarmando centinaia di ferraresi. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, che sfrutta l’ intelligenza artificiale per clonare le voci e mettere a rischio la sicurezza personale e finanziaria dei cittadini. Tutto parte da una semplice telefonata muta: il telefono squilla, si risponde, dall’altra parte nessuno parla. Bastano pochi secondi e un “pronto?” per fornire ai truffatori tutto il necessario per ricreare digitalmente la voce di chi ha risposto. Telefonate truffa: i consigli di Andrea Maggi. Presentazione del nuovo sistema anti-volatili che verrÃ installato in Galleria Matteotti ANDREA MAGGI Secondo Andrea Maggi, Consigliere nazionale della Lega Consumatori e Vice Presidente regionale, “queste chiamate possono essere il primo passo di una rete criminale ben organizzata, capace di trasformare un gesto quotidiano in una trappola tecnologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

