Le nuove frontiere della truffa | la tecnica della telefonata muta per clonare la voce i rischi
Ferrara, 5 novembre 2025 – Una nuova ondata di truffe telefoniche sta allarmando centinaia di ferraresi. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, che sfrutta l’ intelligenza artificiale per clonare le voci e mettere a rischio la sicurezza personale e finanziaria dei cittadini. Tutto parte da una semplice telefonata muta: il telefono squilla, si risponde, dall’altra parte nessuno parla. Bastano pochi secondi e un “pronto?” per fornire ai truffatori tutto il necessario per ricreare digitalmente la voce di chi ha risposto. Telefonate truffa: i consigli di Andrea Maggi. Presentazione del nuovo sistema anti-volatili che verrÃ installato in Galleria Matteotti ANDREA MAGGI Secondo Andrea Maggi, Consigliere nazionale della Lega Consumatori e Vice Presidente regionale, “queste chiamate possono essere il primo passo di una rete criminale ben organizzata, capace di trasformare un gesto quotidiano in una trappola tecnologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cultura, impresa, comunità: le nuove frontiere tra ICC e Terzo Settore ? 5 novembre – ore 15:00 KORA, Castrignano de’ Greci (LE) Le Industrie Culturali e Creative (ICC) sono oggi un motore di sviluppo, innovazione e coesione. Sempre più spesso dial - facebook.com Vai su Facebook
Antimafia: “Nuove frontiere nella lotta alle infiltrazioni criminali” Nella commissione d’inchiesta regionale presentata una startup per prevenire infiltrazioni criminali nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/ - X Vai su X
Le nuove frontiere della truffa: la tecnica della telefonata muta per clonare la voce, i rischi - Ferrara, 5 novembre 2025 – Una nuova ondata di truffe telefoniche sta allarmando centinaia di ferraresi. msn.com scrive
Ricevute false generate dall'AI: la nuova frontiera delle truffe aziendali - L’AI, oggi presente in quasi ogni ambito della vita quotidiana, sta complicando i processi di controllo e verifica in molti settori, come quello ... Scrive hdblog.it
Scontrino bancomat: la nuova frontiera delle truffe digitali - Lo scontrino di prelievo o pagamento riporta dati che, presi singolarmente, sembrano innocui: importo, ora della transazione, ultimi numeri della carta o del ... Da ilmattino.it