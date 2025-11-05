Byd, il gigante cinese dell’automotive, ha recentemente aperto a Camacari, nello stato brasiliano di Bahia, quello che definisce il suo più grande stabilimento di produzione di veicoli elettrici al di fuori del territorio asiatico. Il complesso rappresenta un investimento di oltre 600 milioni di dollari da parte dell’azienda, dovrebbe creare oltre 20.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti ed essere in grado di produrre oltre 300.000 auto all’anno. Almeno da quando l’impianto inizierà a lavorare a pieno regime, nel 2026. In cambio della costruzione dell’impianto di Camacari il governo regionale di Bahia si è impegnato a garantire incentivi fiscali a Byd fino al 31 dicembre 2031. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le mosse di Byd in Brasile e Argentina: così l’auto elettrica entra nella partita a scacchi tra Cina e Usa in Sud America