Le mani di Cuffaro sulle nomine della sanità | Alle tre vado da Schifani

L’atto d’accusa della procura di Palermo. Scoperto un pranzo in campagna in cui c’erano dirigenti regionali e manager: “Manca solo Sammartano, poi c’è Iacolino, c’è Requirez, c’è Roberto Colletti tutto il gruppo.”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Le mani di Cuffaro sulle nomine della sanità: “Alle tre vado da Schifani”

