Le mani di Cuffaro sulle nomine della sanità | Alle tre vado da Schifani

Repubblica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atto d’accusa della procura di Palermo. Scoperto un pranzo in campagna in cui c’erano dirigenti regionali e manager: “Manca solo Sammartano, poi c’è Iacolino, c’è Requirez, c’è Roberto Colletti tutto il gruppo.”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

le mani di cuffaro sulle nomine della sanit224 alle tre vado da schifani

© Repubblica.it - Le mani di Cuffaro sulle nomine della sanità: “Alle tre vado da Schifani”

News recenti che potrebbero piacerti

mani cuffaro nomine sanit224Le mani di Totò Cuffaro su appalti e posti di lavoro: «Voleva consolidare un comitato d’affari occulto» - Secondo la nuova indagine, Totò Cuffaro avrebbe raccomandato persone in un concorso, ma anche medici e dirigenti: ecco le accuse. meridionews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mani Cuffaro Nomine Sanit224