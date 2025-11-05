Il mondo delle librerie è mutato radicalmente rispetto al passato. La concorrenza è aumentata, i lettori hanno cambiato abitudini e le librerie, di conseguenza, hanno visto ridimensionato il loro ruolo, andando, spesso, incontro a chiusure. Lo dimostra come, in un centro storico come quello di Cento, non ne sia rimasta che una sola: la libreria "Albatros", gestita, con passione e determinazione, da Cristiana Facchini (nella foto). "Per dieci anni – racconta –, nel mio passato di ingegnere informatico, ho lavorato in un centro elaborazione dati, ruolo che però non mi dava sbocchi professionali e non mi permetteva di vivere serenamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le librerie oggi? Non basta più essere ’negozi’"