Aiello, il cantante di “Sentimentale”, è stato protagonista a Le Iene 2025 di un toccante monologo sulle seconde possibilità. Il monologo di Aiello a Le Iene 2025. “ Questa sera ho deciso di parlarvi di come è faticoso e salvifico darsi una seconda possibilità ” – inizia così il monologo di Aiello a Le Iene 2025. Il cantante di “Sentimentale” ha aperto il suo cuore raccontando un momento della sua vita: “ io per un pò sono stato definito ‘troppo’: quello che sente troppo, che vive troppo, troppo sentimentale, mentre questo mondo ti vuole controllato, ironico, leggero anche quando ti arriva un masso in testa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Le Iene 2025, il monologo di Aiello sulle seconde possibilità: “la vita non deve essere perfetta, basta che sia viva” | Video Mediaset