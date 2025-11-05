Le dosi di cocaina nei cartoni delle pizze | a Bollate smantellata rete di pusher rifornivano tutto il nord ovest di Milano
Bollate (Milano), 5 novembre 2025 – Un'operazione dei carabinieri di Bollate ha messo a segno un colpo durissimo contro il traffico di cocaina nel nord-ovest di Milano, con l’arresto (due giorni fa, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi) di 11 persone (tre in carcere e otto ai domiciliari) e l’esecuzione di 27 perquisizioni in tutta la zona. Il blitz è stato coordinato dalla Procura di Milano. Tra gli arrestati c’è anche il capoclan dell’organizzazione, un imprenditore edile di 35 anni, conosciuto con il soprannome di "Bad". L’indagine, che è durata sei mesi, ha svelato una rete criminale ben strutturata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
