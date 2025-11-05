Le condizioni della caviglia di Hakimi dopo l'infortunio in PSG-Bayern Monaco | è impressionante

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hakimi ha subito un brutto infortunio in Champions dopo il fallo di Luis Diaz: ha lasciato lo stadio in stampelle, le immagini della sua caviglia preoccupano il PSG. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

condizioni caviglia hakimi dopoLe condizioni della caviglia di Hakimi dopo l’infortunio in PSG-Bayern Monaco: è impressionante - Hakimi ha subito un brutto infortunio in Champions dopo il fallo di Luis Diaz: ha lasciato lo stadio in stampelle, le immagini della sua caviglia preoccupano ... Si legge su fanpage.it

condizioni caviglia hakimi dopoHakimi, la scioccante foto della sua caviglia dopo il fallo killer di Luis Diaz - Immagini da brividi del piede sinistro del terzino dopo il brutto fallo rimediato nel match di Champions League ... Segnala corrieredellosport.it

condizioni caviglia hakimi dopoRosso a Diaz per un fallaccio su Hakimi. Grave infortunio ma i bavaresi hanno protestato - I giocatori del Bayern Monaco hanno mostrato sorpresa in campo dopo il cartellino rosso diretto comminato a Luis Diaz, autore di un intervento durissimo. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Condizioni Caviglia Hakimi Dopo