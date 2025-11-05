Le condizioni dei lavoratori del porto di Milazzo interrogazione della Pd Marino

Interrogazione parlamentare sulle condizioni dei lavoratori del porto di Milazzo. A presentarla al governo la Pd Stefania Marino. "Da tempo ricevo segnalazioni e leggo testimonianze di lavoratori marittimi e portuali del porto di Milazzo che denunciano abusi, licenziamenti ritorsivi e gravi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sindacati e lavoratori denunciano un peggioramento delle condizioni di lavoro e comportamenti aziendali giudicati sempre più penalizzanti: “Sospesi per pochi minuti di ritardo” - facebook.com Vai su Facebook

