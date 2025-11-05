Le Capitali nascoste della Storia

AGI - Il Lazio è la patria di Capitali della Storia. Ma sembrano “nascoste”, messe quasi in ombra dalle meraviglie della vicina Roma. Eppure sono autentiche “chicche” del passato. Per esempio, nella regione sono nati il monachesimo di san Benedetto poi diffusosi in tutta Europa (Cassino) e il presepe di san Francesco diventato elemento essenziale dei festeggiamenti natalizi (Greccio); un’ostia consacrata ha sudato sangue tra le mani di un sacerdote mentre diceva Messa portando il papa di allora a istituire la celebrazione del “Corpus Domini” (Bolsena); è avvenuto il primo lungo conclave della Chiesa cattolica (Viterbo) e ha avuto origine lo Stato pontificio (Sutri). 🔗 Leggi su Agi.it

