Cesena città della cultura, capitale con Forlì o no che divenga, ha alzato l’asticella dopo il festiva Agorà. Ora va mantenuta su. Assessore alla cultura Camillo Acerbi, la rassegna ’La bellezza delle parole’ (21-23 novembre) sarà la seconda puntata del festival? "Più corretto dire che Agorà affianca ’La bellezza delle parole’, in città già da tredici anni. I due festival si completano: uno più sulla saggistica, l’altro sulla narrativa". Quali gli eventi principali? "Di dieci incontri, i due per i quali prevediamo il maggiore afflusso e a cui abbiamo assegnato al teatro Bonci sono quelli con la giornalista e conduttrice Daria Bignardi e la scrittrice irlandese Catherine Dunne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ambizioni di Acerbi: "Possiamo diventare la culla dei festival letterari e di saggistica"