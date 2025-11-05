L' azzurro Destiny Udogie minacciato con una pistola a Londra

L'episodio è del 6 settembre, ma solo oggi la stampa inglese ha rivelato che è Destiny Udogie il calciatore minacciato per strada a Londra da un uomo con una pistola. Secondo le prime indagini della polizia britannica a puntare l'arma contro l'azzurro sarebbe un ex calciatore, e ora procuratore. 🔗 Leggi su Today.it

Il difensore azzurro Udogie minacciato in strada con una pistola a Londra da un ex agente - Era il difensore della Nazionale Destiny Udogie il calciatore di Premier League minacciato con una pistola a Londra. Riporta msn.com

Udogie minacciato con la pistola dall’agente: cosa è successo e chi è l’uomo arrestato - L’esterno del Tottenham e della Nazionale italiana, Destiny Udogie, minacciato con una pistola dal suo agente dopo una lite in strada a Londra ... fanpage.it scrive

BBC: Udogie minacciato con una pistola da un procuratore di 31 anni, arrestato e rilasciato su cauzione - BBC Sport svela che il terzino sinistro del Tottenham è stato minacciato con una pistola da un agente sportivo di 31, arrestato dalla polizia con ... Segnala msn.com