L’azzardo americano di Trump

Il governo dominicano ha annunciato ieri che rinvierà al 2026 il 10° Vertice delle Americhe, che era stato originariamente fissato a dicembre di quest’anno. A sostenere la decision. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’azzardo americano di Trump

Altre letture consigliate

Jack Ciattarelli, l'italo americano in corsa per diventare governatore del New Jersey con i nonni di Valentano e Marta All’inizio del prossimo mese di novembre si terranno le consultazioni per l’elezione del governatore del New Jersey e l’italoamericano Jack C - facebook.com Vai su Facebook

L'azzardo americano di Trump - Il vertice delle Americhe rinviato dal governo dominicano è dovuto alle divergenze create dallo schieramento militare americano al largo delle coste del Venezuela. Si legge su ilfoglio.it

TRUMP UN ANNO DOPO/ Perché negli Usa lo “incoronano” mentre in Italia e (in Europa) non piace - A un anno dalla sua elezione Donald Trump, al di là delle intemperanze, ha raggiunto molti degli obiettivi promessi. Riporta ilsussidiario.net

Un anno di Trump, potere accentrato e lo stop agli immigrati. Ma il rebus è l’economia - Se c’è una cosa che abbiamo imparato nell’ultimo anno è che, nel suo secondo mandato, il presidente americano intende fare tutto ... Secondo ilmessaggero.it