Lazio Bankitalia | crescita I semestre 0,7% sopra media nazionale

Roma, 5 nov. (askanews) – Nel primo semestre del 2025 la crescita dell’attività economica nel Lazio è proseguita a un ritmo moderato, in un contesto macroeconomico internazionale caratterizzato da un inasprimento delle politiche commerciali e da tensioni geopolitiche. L’indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter) della Banca d’Italia segnala un aumento del prodotto dello 0,7 per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente, un dato leggermente superiore alla media nazionale; la crescita ha perso d’intensità nel corso dei mesi primaverili. Lo riporta l’ultimo aggiornamento “L’economia del Lazio”, pubblicato da Bankitalia, secondo cui i livelli di attività nella Regione sono stati sostenuti dalla domanda estera e dalla spesa per investimenti, sia pubblica sia privata; i consumi sono aumentati soltanto lievemente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it