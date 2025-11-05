L' avvocato Orlando con Cirielli Presidente | È il momento di dare voce e rappresentanza al nostro territorio
Si terrà giovedì 7 novembre 2024, alle 14:30, presso l’Hotel Europa di Caserta, con il candidato presidente della Regione Campania Edmondo Cirielli l’atteso incontro politico dedicato alla presentazione ufficiale della lista "Cirielli Presidente per la Campania" in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Militante del #PartitoComunista ed avvocato difensore dei perseguitati politici, #BaldomeroJuanValera venne sequestrato il #3novembre 1976 dal suo studio di #Avellaneda.Aveva 60 anni.Fu visto presso il #CCD "El Vesubio".Anche la figlia è nella lista dei 30 - X Vai su X
LabTv. . Cambio della guardia al vertice dell'associazione Comunemente. A Nazzareno Orlando che si è dimesso per la sopravvenuta carica della presidenza del Conservatorio di Benevento, subentra Teresa Meccariello. La conferenza stampa presso il caffè - facebook.com Vai su Facebook
CIRIELLI PRESIDENTE - Tamburro capolista, la novità è l’ex presidente del consiglio comunale di Orta D’Ambrosio TUTTI I CANDIDATI - 20:31:45 Sarà l’avvocato Giuseppe Tamburro, dirigente nazionale della Fondazione Banco delle Opere di Carità il capolista della civica Cirielli Presidente. Segnala casertafocus.net
Cirielli, per avvocati fondi e collaborazione con Regione - "Le professioni intellettuali come gli avvocati rappresentano un elemento di grandissima forza della tenuta anche culturale, dei servizi di grande qualità che svolgono per gli interessi dei cittadini. Secondo ansa.it
Edmondo Cirielli verso la candidatura a presidente della Regione Campania per il centrodestra - Edmondo Cirielli verso la candidatura per il centrodestra a presidente della Regione Campania per le elezioni del 23 e 24 novembre prossimi. Lo riporta fanpage.it