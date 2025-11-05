L’avvocato di Meloni nell’organo anticorruzione in Piemonte? Per la Regione è normale E’ legale di un privato non di un partito

Per la Regione Piemonte la nomina di Luca Libra, avvocato di Giorgia Meloni in alcuni processi, è regolare. Non poteva che sostenere questa tesi nella memoria depositata al Tar per resistere al ricorso fatto da Arturo Soprano, ex presidente della Corte d’appello di Torino ed ex presidente dell’Orecol, organismo di controllo collaborativo, autorità incaricata di monitorare la regolarità di appalti e contratti dell’ente e delle sue società. Nel suo ricorso, depositato a fine settembre, Soprano afferma in estrema sintesi che alcuni requisiti del bando non siano stati rispettati nella nomina di Libra alla presidenza dell’Orecol (incarico da quasi 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

