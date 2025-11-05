Il Comune di Forlì è proprietario di 3 rilevatori elettronici di velocità. Un autovelox e due telelaser. Nessuna postazione fissa di rilevamento. Nel 2024 sono stati emessi 332 verbali e incassati 23.396,19 euro, di cui 3.653,27 euro trasferiti alla Provincia in conformità al dettato dell’articolo 142 del codice della strada. Nel 2025 (ad oggi) sono stati emessi 2.367 verbali e incassati 148.230,19 euro, di cui 7.325,94 da trasferire alla Provincia. I ricorsi del 2025 fino ad oggi risultano 10. Un incremento clamoroso. “La maggiore attività sanzionatoria – osserva una nota della polizia locale – è dovuta principalmente al potenziamento dei controlli a seguito di un aumento dei sinistri stradali dove, tra le maggiori cause, c’è il mancato rispetto dei limiti di velocità”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’avvocato cacciatore di autovelox sfida le macchinette sparamulte: “Sono tutte fuorilegge”