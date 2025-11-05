Gli over 50 rappresentano oggi la fascia d’età più dinamica del mercato del lavoro italiano. Lo conferma l’ISTAT: nell’ultimo anno sono quasi 9 milioni i lavoratori over 50, il 40% della forza lavoro nazionale. 481.000 le nuove assunzioni. Un dato che ribalta le prospettive e apre una stagione in cui l’esperienza torna a essere un valore economico e sociale. A cogliere questa trasformazione è 50yet, la prima piattaforma al mondo esclusivamente dedicata ai professionisti executive senior, che sta ridefinendo il concetto di esperienza professionale attraverso un modello di leadership flessibile pensato per i settori Fashion & Luxury, Beauty & Cosmetics, Sports & Lifestyle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lavoro, arriva 50yet per i professionisti executive senior