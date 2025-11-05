Lavori sulle strade comunali Nuovo piano da 224mila euro La Giunta | Impegno costante

Nuovi lavori in vista per le strade comunali, mai come nell'ultimo periodo bisognose di cure. Il Municipio ha annunciato ieri che, nel corso del mese di novembre, prenderanno il via una serie di nuovi interventi di riasfaltatura e manutenzione in varie zone della città per un investimento complessivo di 224mila euro. I lavori interesseranno diverse aree del territorio comunale: via Calunga Buore (36mila euro); via Molino Rosso (100mila euro); via Pio IX (51mila euro); via Andreini (18.500 euro); via Garibaldi (12mila euro); stradello del PalaRuggi (7mila euro). Come precisato ieri dal Comune, gli interventi, a cura di Area Blu o di ditte incaricate, prevedono il rifacimento del manto stradale e, dove necessario, opere di sistemazione dei marciapiedi e della segnaletica.

