Lavori all’ex Macello Il Comune rigenera la palazzina destra
Prenderanno presto il via i lavori di riqualificazione della palazzina destra del complesso architettonico ex Macello, che si sviluppa in via Mulini su una superficie di 3.300 metri quadrati, oggi sede della radio universitaria e punto di riferimento per le attività giovanili e studentesche. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale di Cesena, in collaborazione con Energie per la città srl, si inserisce all’interno del progetto regionale ‘Lourder 2025’ sullo sviluppo e la qualificazione di spazi di aggregazione giovanile. "La palazzina dell’ex Macello – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è uno dei luoghi simbolo della partecipazione giovanile a Cesena, grazie alle attività promosse da associazioni universitarie e gruppi di studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
