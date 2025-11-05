Lavori Acquedotto Pugliese | interruzioni idriche programmate in cinque Comuni
Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nei Comuni di Torchiarolo, Carovigno, Oria e Brindisi, attraverso l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
Per lavori di Acquedotto del Fiora mancherà l'acqua mercoledì 5 novembre dalle 9 alle 12 a Santa Fiora in località Bagnolo. - facebook.com Vai su Facebook
Attenzione nuova fase dei lavori su via Montalese a #Prtato dal 20/10 https://publiacqua.it/2010-lavori-pnrr-su-via-montalese-prato… #acqua #acquedotto #lavori#PubliacquaLavori #LavoriPubblici - X Vai su X
San Michele Salentino: lavori AQP per migliorare il servizio idrico - Consigli per ottimizzare l’accumulo e mantenere la qualità dell’acqua nei serbatoi domestici Acquedotto Pugliese (AQP) ha avviato interventi mirati al m ... Scrive brindisisera.it
Al via i lavori per le condotte del nuovo dissalatore - Avviati i lavori per la realizzazione delle condotte che collegheranno il futuro dissalatore al serbatoio di Taranto. Secondo rainews.it
Taranto, al via i lavori per il futuro dissalatore: il primo passo verso una nuova sicurezza idrica - Acquedotto Pugliese avvia la realizzazione delle condotte che collegheranno il futuro impianto al serbatoio cittadino. Da lagazzettadelmezzogiorno.it