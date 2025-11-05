Lavoratori in nero per finire in fretta il nuovo Camp Nou | 12 ore al giorno 7 su 7 e senza documenti | scandalo sul Barcellona

Il restyling del nuovo Camp Nou è al centro di una protesta scoppiata negli ultimi giorni in Spagna. A scatenarla sono stati proprio gli operai che continuano a lavorare incessantemente per completare il prima possibile le opere di ristrutturazione e permettere che il Barcellona torni nel proprio stadio (attualmente gioca le sue partite in casa al Montjuic) rinnovato al 100%. Dopo molti ritardi e rinvii, si ipotizzava fine novembre come data di fine lavori, ma l'agitazione degli ultimi tempi potrebbe cambiare tutto. Martedì infatti decine di lavoratori davanti il Camp Nou hanno protestato contro il licenziamento e l'espulsione di una cinquantina di operai dal progetto di costruzione, dopo che è stata denunciata la loro posizione irregolare.

