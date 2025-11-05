Lavoratori in nero e violazione delle norme igienico-sanitarie | due ristoratori nei guai
Gubbio, 5 novembre 2025 - I Carabinieri di Gubbio, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Perugia, hanno effettuato delle ispezioni in due ristoranti del centro eugubino, uno in Corso Garibaldi e l’altro in Piazza Quaranta Martiri, deferendo in stato di libertà i rispettivi titolari: un 40enne eugubino e un 34enne pakistano. Nel corso delle verifiche sono state riscontrate gravi irregolarità di carattere penale e amministrativo in entrambe le attività. In particolare, in un rinomato ristorante del centro storico è stata accertata la presenza di tre lavoratori non regolarmente assunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
