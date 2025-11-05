Iliass Aouani e io abbiamo più o meno la stessa età, ci sono appena due giorni di discrepanza tra il giorno del mio e del suo compleanno, e abbiamo corso la nostra prima maratona ufficiale a distanza di una settimana l’uno dall’altro (tra marzo e aprile del 2022). Il suo esordio sui 42 chilometri, alla Maratona di Milano, è stato il più veloce di sempre per un atleta italiano (2:08’34”). Nella sua prima foto da miglior esordiente di sempre mostra due bicipiti scolpiti, gli stessi che a distanza di tre anni da quell’esordio si notano nelle foto già iconiche dei suoi urli liberatori dopo la vittoria agli europei di maratona del 13 aprile 2025, e dopo il bronzo al mondiale di Tokyo 2025. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Lavorare sul perché, intervista a Iliass Aouani