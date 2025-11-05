L' autunno corale forlivese si apre con un concerto alla Basilica di San Pellegrino Laziosi

Con la ripresa dell'autunno corale forlivese, tornano gli appuntamenti con la musica del Coro Città di Forlì Aps che, con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, presenta il concerto che si terrà domenica 16 novembre alle ore 15.30 nella Basilica di San Pellegrino Laziosi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

