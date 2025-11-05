L' auto esce di strada e finisce in un fossato tre persone soccorse dal personale sanitario

POLVERIGI – Nel pomeriggio, poco dopo le 16, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Polverigi in via Rustico per un’autovettura che è uscita di strada terminando la sua corsa in un fossato. La squadra di Osimo ha provveduto a estrarre dall’abitacolo i tre occupanti del mezzo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

