Lautaro Inter in Champions può arrivare un record | è a un passo da Crespo i numeri

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Lo Porto Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez continua a riscrivere la storia dell’ Inter e della Champions League. Con il gol segnato contro l’ Union Saint-Gilloise nell’ultimo turno, il capitano nerazzurro ha raggiunto quota 24 reti nella massima competizione europea con la maglia dell’Inter, diventando così il quarto miglior marcatore argentino di sempre nella storia del torneo. Davanti a lui solo mostri sacri come Lionel Messi (129 gol), Sergio Aguero (41) e Hernan Crespo (25). 🔗 Leggi su Internews24.com

