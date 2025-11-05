Lautaro Inter doppio step per il capitano nerazzurro contro il Kairat | vuole tornare a sorridere e poi a segnare!

La missione del Toro. Più dei gol, al capitano nerazzurro serve ritrovare la spensieratezza. È questa la ricetta di Cristian Chivu per Lautaro Martínez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Inter sta lavorando sull'aspetto psicologico del suo leader, apparso nervoso e appannato nelle ultime uscite di campionato. Nella conferenza stampa della vigilia di Champions League, Chivu ha svelato il suo consiglio: "Gli ho detto di sorridere di più". Il tecnico romeno ha spiegato che il grande senso di responsabilità a volte "offusca i pensieri" del Toro, ma lo ha rassicurato, sottolineando l'ammirazione di tutto il gruppo per il suo lavoro.

