Lautaro Inter Chivu spegne il possibile il caso | la frase che ha ricordato Mourinho
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Fino a ieri nessuno aveva parlato di “caso” Lautaro Martinez. A farlo, in modo sorprendente, è stato proprio Cristian Chivu. Ma secondo La Repubblica, non si è trattato di un passo falso comunicativo, bensì di una mossa studiata con precisione. Il tecnico rumeno, infatti, ha scelto di sollevare e allo stesso tempo disinnescare il tema, seguendo un modello ben conosciuto nel calcio: quello del suo maestro José Mourinho. Chivu ha dichiarato: « Lautaro non è un caso, basta vedere come lavora. 🔗 Leggi su Internews24.com
