Ultime notizie drammatiche per Laura Pausini, momenti difficili per la cantante e i fan si stringono attorno a lei Tra le artiste italiane, una delle più amate e che si è ritagliata una notevole fama anche al di fuori dei nostri confini, c’è di sicuro Laura Pausini. Da oltre trent’anni, la sua voce potente, espressiva. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Laura Pausini, la notizia è appena arrivata: fan in lacrime