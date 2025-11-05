L’audizione di Ranucci in Antimafia riaccende lo scontro politico M5S-Fdi
L’audizione di Sigfrido Ranucci davanti alla commissione Antimafia riaccende lo scontro politico. Ieri il giornalista di Report è stato infatti audito per circa un’ora. Una seduta tutt’altro che tranquilla. A riscaldare gli animi sono state le domande poste dal senatore M5s, Roberto Scarpinato sulle inchieste di Report sul caso Moro, sul caso Mattarella e sulle piste sull’eventuale partecipazione di soggetti esterni alle stragi ’92-93. La domanda a Ranucci su Fazzolari e l’audizione viene secretata. Ma la bomba politica è esplosa quando Scarpinato ha domandato: “Dopo una puntata di Report che riguardava la presidente del Consiglio Meloni, lei ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta del sottosegretario Fazzolari: ci vuole raccontare meglio questo episodio e farci capire se ci può essere una connessione con quello che gli è accaduto?”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
