L’attentato a Ranucci e la sceneggiata di Scarpinato in commissione Antimafia

In Commissione antimafia, dove si dovrebbe parlare di mafia, ieri pomeriggio si è parlato invece di Giovanbattista Fazzolari. L'occasione era l'audizione di Sigfrido Ranucci, giornalista di "Report.

