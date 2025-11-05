Latina universitaria la Cisl lancia il brand per il futuro della città

Latinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto ieri mattina nella sala conferenze della Facoltà di Economia a Latina, il convegno “Latina Universitaria: più opportunità, più futuro” organizzata dalla Cisl a cui hanno preso parte tre università: Sapienza, ormai radicata sul territorio da più di 30 anni, Roma Tre, con la sua facoltà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

