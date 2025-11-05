Latina universitaria la Cisl lancia il brand per il futuro della città
Si è svolto ieri mattina nella sala conferenze della Facoltà di Economia a Latina, il convegno “Latina Universitaria: più opportunità, più futuro” organizzata dalla Cisl a cui hanno preso parte tre università: Sapienza, ormai radicata sul territorio da più di 30 anni, Roma Tre, con la sua facoltà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Enrico Coppotelli all’iniziativa della Cisl Territoriale “Latina Universitaria: più opportunità, più futuro. Un'iniziativa per unire cultura, ricerca e lavoro, creando opportunità per i giovani! Attrarre studenti e trattenere talenti, con l'obiettivo di sviluppare il territorio”. - X Vai su X
LATINA CITTÀ UNIVERSITARIA – Un’occasione da non perdere! La #CislLatina , insieme all’ #usrcisllazio , promuove il convegno “Latina Universitaria: più opportunità, più futuro” per costruire una #cittàcampus , dove #formazione , #ricerca e impresa s - facebook.com Vai su Facebook
Tre atenei, una visione: Latina torna protagonista nella formazione universitaria - L’Università è un luogo dove oltre alla cultura e competenza si apprende l’importanza di far parte di una comunità. Come scrive latinaoggi.eu
